«Арсенал» подписывает Виейру из «Порту»

Дата публикации: 19-06-2022

«Порту» сообщил о переходе Фабиу Виейры в «Арсенал». «Канониры» заплатят за полузащитника 40 млн евро. В сообщении португальской команды также говорится, что 5 млн евро из данной суммы будут выплачены при достижении игроком определенных результатов в составе лондонской команды. Сделку планируется закрыть в ближайшее время.



О сроке соглашения 22-летнего хавбека с «Арсеналом» неизвестно. Ранее ряд источников писали, что контракт португальца будет действовать до 2027 года.



Виейра воспитывался в структуре «Порту». В минувшем сезоне в активе футболиста 39 встреч (7 забитых мячей, 16 голевых пасов).



Рыночная стоимость португальского исполнителя равняется 25 млн евро («Transfermarkt»).