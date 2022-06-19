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«Ливерпуль» может приобрести Беллингема уже этим летом

Дата публикации: 19-06-2022

По данным «Liverpool Echo», в летнее межсезонье может состояться трансфер Джуда Беллингема из «Боруссии» (Дортмунд) в «Ливерпуль».

«Мерсисайдцы» переключились на полузащитника немецкой команды после провала переговоров по подписанию Орельена Тчуамени, перебравшегося в «Реал». В трансферных планах «Ливерпуля» покупка Беллингема значилась не раньше следующего лета, но в связи с последними приобретениями конкурентов «красные» могут осуществить трансфер раньше.

Сумма сделки по переходу англичанина составит около 59 000 000 евро.

В прошедшем сезоне Беллингем выходил на поле в 43 встречах, отметившись 6 голами и 13 ассистами. Контракт 18-летнего футболиста с «Боруссией» рассчитан до июня 2025 года.

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