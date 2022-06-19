Роналду может уйти из «МЮ». Португальца хочет подписать «Рома»

Дата публикации: 19-06-2022

Карьера Криштиану Роналду может продолжиться в «Роме». Информацию разместил ресурс «La Repubblica».



В новом сезоне руководить «Манчестер Юнайтед», за который сейчас выступает португалец, будет Эрик тен Хаг. В тактический план голландского специалиста Роналду не вписывается. С учетом того, что «манкунианцы» не попали в ЛЧ на сезон 22/23, а для португальца выступление в этом турнире имеет большое значение, он вполне может покинуть «Юнайтед». Сообщается, что Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, уже начал подыскивать для него новую команду.



В услугах форварда заинтересована «Рома». Руководство римлян уверено, что бренд клуба заметно добавит в популярности с приходом португальца.



Среди других вариантов продолжения карьеры Роналду значится «Спортинг».