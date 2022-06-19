«Тоттенхэм» готов предложить 90 млн евро за трансфер Лаутаро

Дата публикации: 19-06-2022

«Тоттенхэм Хотспур» рассчитывает подписать Лаутаро Мартинеса, выступающего в составе «Интера». На его трансфер боссы «шпор» готовы выделить 90 млн евро. Об этом рассказал Альфредо Педдула.



Среди других претендентов на 24-летнего аргентинца называются «Барселона» и «МЮ».



Мартинес перебрался в «Интер» из «Расинга» летом 2018 года. Трансфер обошелся миланской команде в 25 млн евро. В минувшем сезоне на счету Мартинеса 49 игр в футболке «Интера», в которых он отличился 25 раз и сделал 4 голевые передачи.



Срок действия соглашения футболиста с «нерадзурри» истекает в июне 2026 года. Рыночный ценник на него равняется 75 млн евро (по версии портала «Transfermarkt»).



В аргентинскую сборную Мартинес вызывается с 2018 года.