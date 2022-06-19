«Фиорентина» может арендовать Йовича
Дата публикации: 19-06-2022
Лука Йович в летнее межсезонье покинет «Реал». Информацией в своем «Твиттере» поделился Николо Скира.
Инсайдер отметил, что одним из вариантов продолжения карьеры сербского центрфорварда является «Фиорентина». «Фиалки» готовы арендовать 24-летнего футболиста. По действующему контракту Лука получает 6 млн евро за сезон, потоэму часть расходов по его зарплате могут взять на себя «сливочные».
Соглашение Йовича, являющегося воспитанником «Црвены звезды», с мадридцами рассчитано до лета 2025 года. В прошедшем сезоне в активе нападающего всего 19 встреч, в которых он отметился 1 забитым мячом и 3 результативными передачами.
Известный ресурс «Transfermarkt» оценивает серба в 16 000 000 евро.