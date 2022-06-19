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«Вест Хэм» хочет отдать в аренду Влашича

Дата публикации: 19-06-2022

По информации ресурса «Dalmatinskiportal», «Вест Хэм Юнайтед» намерен отправить Николу Влашича в аренду. Лондонцы хотят, чтобы у хорвата была регулярная игровая практика.

Источник отмечает, что в услугах экс-хавбека ЦСКА заинтересованы «Хайдук» и «Торино». При этом у итальянцев значительно больше шансов заполучить игрока.

В «Вест Хэм» Влашич перебрался прошлым летом из ЦСКА, подписав с англичанами 5-летнее соглашение. Трансфер хорвата обошелся «молотобойцам» в 30 млн евро. В минувшем сезоне на счету 24-летнего футболиста 36 встреч. В них он сумел отметиться 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами.

Рыночный ценник на Влашича равняется 22 000 000 евро («Transfermarkt»).

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