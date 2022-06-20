Мхитарян на следующей неделе пройдет медосмотр для перехода в «Интер»

Дата публикации: 20-06-2022

По данным Николо Скиры, Генрих Мхитарян в ближайшее время может стать игроком «Интера». Инсайдер сообщил, что медицинское обследование хавбека состоится на следующей неделе. После него опытный футболист заключит договор с миланцами.



Прошлый сезон Мхитарян провел в «Роме». Армянин отказался от пролонгации сотрудничества с клубом, несмотря на желание римлян сохранить его в составе. Генрих хотел выступать в ЛЧ, куда «Рома» не пробилась, и в итоге решил покинуть команду в статусе свободного агента. «Джаллоросси» предлагали полузащитнику годичный контракт с опцией продления на 1 сезон и годовой зарплатой в 3 млн евро.



Ранее сообщалось, что контракт Мхитаряна с «Интером» будет рассчитан на 2 года. Зарплата 33-летнего исполнителя в миланском клубе составит 4,5 млн евро за сезон.