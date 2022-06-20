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«Челси» попробует подписать защитника «Сити», если сорвется трансфер Кунде

Дата публикации: 20-06-2022

«Челси» рассматривает вариант с подписанием Натана Аке, правами на которого владеет «Ман Сити». На центрбека «горожан» лондонцы переключатся в случае провала переговоров по переходу Жюля Кунде, выступающего за «Севилью». Информация появилась на сайте Джанлуки Ди Марцио.

Журналист отметил, что игровые качества Аке импонируют Томасу Тухелю, возглавляющему «аристократов».

В завершившемся сезоне на счету голландца 27 поединков за «Манчестер Сити», в которых он отличился 3 раза. Соглашение Аке с «горожанами» действует до лета 2025 года. Рыночный ценник на защитника равняется 25 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

Примечательно, что до 2017 года правами на Аке владел «Челси», после чего «синие» продали его «Борнмуту» за 22,8 млн евро.

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