«Ювентус» и «Рома» могут совершить обмен футболистами

Дата публикации: 20-06-2022

«Ювентус» нацелился на Николо Дзаньоло. За хавбека «Ромы» туринцы, помимо денежной компенсации, готовы предложить Артура Рамоса. Информацией поделился ресурс «Tuttosport».



Дзаньоло связан контрактом с «Ромой» до июня 2024 года. Заполучить 22-летнего футболиста также хочет «Милан». Сумма трансфера оценивается в 60 млн евро. Чтобы снизить ее, клубам придется отдать кого-то из своих игроков.



Жозе Моуринью, возглавляющему «Рому», нравится игра Артура, потому римляне могут рассмотреть вариант с включением его в сделку по Дзаньоло.



В минувшем сезоне Николо провел 42 игры в составе «Ромы», отметившись 8 голами и 9 ассистами. Его мяч в финале Лиги конференций 21/22 принес римлянам победу в турнире.