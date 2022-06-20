«Челси» уверен, что подпишет Стерлинга. Сумма перехода – около 35 млн фунтов

Дата публикации: 20-06-2022

Джанлука Ди Марцио сообщает, что «Челси» близок к закрытию сделки по Рахиму Стерлингу. «Аристократы» уверены в успешном завершении переговоров. За вингера лондонцы заплатят порядка 35 млн фунтов (примерно 41 млн евро). Известно, что игра Стерлинга импонирует Томасу Тухелю, возглавляющему «Челси».



Правами на представителя сборной Англии владеет «Манчестер Сити». Ранее ряд источников писали, что «горожане» хотят получить за своего игрока около 60 000 000 евро. Стерлинг готов примкнуть к «Челси» только при условии, что у него будет место в стартовом составе лондонцев.



Цвета «Сити» Стерлинг защищает с 2015 года. В сезоне 21/22 в активе 27-летнего вингера 17 голов и 9 результативных пасов в 47 встречах во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.