«Тоттенхэм» заинтересован в эквадорском защитнике «Байера»

Дата публикации: 20-06-2022

Издание «The Sun» пишет об интересе «Тоттенхэма» к центральному защитнику «Байера». Пьеро Инкапье находится в списке игроков, которых хотел бы видеть в своей команде Антонио Конте, возглавляющий лондонцев. «Байер» согласен отпустить эквадорца за 40 000 000 евро.



Карьера Инкапье начиналась на родине. Состав «Байера» футболист пополнил в 2021 году, перебравшись из «Тальереса». В завершившемся сезоне он принял участие в 33 играх за клуб из Леверкузена, отметившись в них 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Соглашение 20-летнего эквадорца с «Байером» истекает в июне 2026 года.



Эксперты портала Transfermarkt.de оценивают Инкапье, который с 2021 года привлекается к играм за сборную Эквадора, в 17 миллионов евро.