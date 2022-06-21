«Челси» и «Интер» договорились об аренде Лукаку

Дата публикации: 21-06-2022

Ромелу Лукаку возвращается в Италию. «Интеру» удалось согласовать с «Челси» годичную аренду 29-летнего форварда. Сумма сделки составила 10 млн евро, не считая бонусов. Информация об этом появилась в Twitter-аккаунте Бена Якобса.



Журналист добавил, что лондонцам был интересен обмен игроками. «Синие» хотели включить в сделку Думфриса, Шкриньяра или Бастони. Однако «Интер» отказался от такого варианта. Также «нерадзурри» не согласились отпускать Лаутаро Мартинеса.



Лукаку перебрался в «Челси» из «Интера» летом 2021 года, заключив с англичанами 5-летнее соглашение. Сумма трансфера составила 113 млн евро. За клуб из Лондона бельгийский футболист провел 42 игры, отметившись 13 забитыми мячами и 5 результативными пасами.