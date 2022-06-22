«ПСЖ» готов платить защитнику «Интера» 7,5 млн евро в год

Дата публикации: 22-06-2022

«ПСЖ» хочет подписать Милана Шкриньяра, принадлежащего «Интеру». Парижане предлагают защитнику зарплату в 7,5 млн евро в год. Миланской команде в качестве компенсации французский гранд готов заплатить 60 млн евро. Информацию в своем «Twitter» разместил Николо Скира.



Ранее СМИ писали, что «Интер» оценивает Шкриньяра в 65-70 млн евро и бонусы или 80 миллионов евро без бонусов. При этом «нерадзурри» не намерены препятствовать уходу 27-летнего футболиста.



В «Пари Сен-Жермен» не сомневаются в успешном завершении переговоров, поскольку клубу удалось согласовать детали контракта с самим игроком. Словак связан трудовыми отношениями с «Интером» до следующего лета, потому вероятность трансфера достаточно велика.



В минувшем сезоне в активе защитника 47 встреч (4 гола).