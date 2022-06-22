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Начо интересен двум итальянским клубам

Дата публикации: 22-06-2022

Издание «Mundo Deportivo» сообщает об интересе «Интера» и «Ромы» к Начо Фернандесу. У защитника есть действующий контракт с «Реалом», который истекает в июне 2023 года.

Ранее СМИ писали о желании мадридцев сохранить игрока в своем составе. В завершившемся сезоне Начо выходил на поле в футболке «сливочных» в 42 поединках, отметившись в них 3 забитыми мячами. Рыночная стоимость испанца равняется 7 млн евро (Transfermarkt.de).

Начо воспитывался в системе «Реала» и всю свою карьеру провел в мадридской команде. Всего на счету 32-летнего центрбека 275 матчей (15 забитых мячей, 8 голевых пасов).

В 2013 году Начо дебютировал в составе национальной сборной.

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