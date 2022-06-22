«Милан» заинтересован в переходе полузащитника «Ривер Плейт»

Дата публикации: 22-06-2022

Энцо Фернандес может перейти в «Милан». Об интересе «россонери» к игроку «Ривер Плейт» сообщил ресурс «Calciomercato».



Миланцы рассматривают вариант с Фернандесом на случай провала переговоров по Ренату Саншешу, защищающему цвета «Лилля». Ранее в СМИ появилась информация, что португалец может оказаться в «ПСЖ».



Среди претендентов на Фернандеса также значится «Бенфика». Соглашение центрального полузащитника с «Ривер Плейт» активно до конца 2025 года. Однако в его контракте есть условие выкупа с размером компенсации в 25 миллионов евро.



В текущем сезоне в активе Фернандеса 25 игр с 10 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.



Рыночный ценник на 21-летнего футболиста составляет 15 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»).