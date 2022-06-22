«Ман Сити» запросит у «Барселоны» 85-95 млн евро за Бернарду

Дата публикации: 22-06-2022

«Барселоне» не удастся подписать Бернарду Силву. Причиной тому являются финансовые требования «Манчестер Сити», владеющего правами на хавбека. Информацией поделился ресурс «Diario Sport», ссылаясь на заявление Хави Торреса в рамках эфира на «TV3».



«Горожане» оценивают португальца в 85-95 млн евро. Для каталонцев подобная сумма в настоящий момент является слишком большой, в клубе понимают, что заполучить футболиста не получится.



Сам Бернарду готов присоединиться к «сине-гранатовым», поскольку хочет быть ближе к Португалии. Жорже Мендеш, представляющий интересы игрока, пытается организовать его переход, но ему вряд ли удастся убедить боссов англичан существенно снизить свои требования. Включать в сделку футболистов «Барселоны» в «Сити» не хотят.