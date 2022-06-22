«Ман Сити» запросит у «Барселоны» 85-95 млн евро за Бернарду
«Барселоне» не удастся подписать Бернарду Силву. Причиной тому являются финансовые требования «Манчестер Сити», владеющего правами на хавбека. Информацией поделился ресурс «Diario Sport», ссылаясь на заявление Хави Торреса в рамках эфира на «TV3».
«Горожане» оценивают португальца в 85-95 млн евро. Для каталонцев подобная сумма в настоящий момент является слишком большой, в клубе понимают, что заполучить футболиста не получится.
Сам Бернарду готов присоединиться к «сине-гранатовым», поскольку хочет быть ближе к Португалии. Жорже Мендеш, представляющий интересы игрока, пытается организовать его переход, но ему вряд ли удастся убедить боссов англичан существенно снизить свои требования. Включать в сделку футболистов «Барселоны» в «Сити» не хотят.