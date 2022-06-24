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«Реал» пошел на уступки в переговорах с «Фиорентиной» по Йовичу

Дата публикации: 24-06-2022

«Реал» и «Фиорентина» продолжают согласовать детали перехода Луки Йовича. Подробности переговоров между клубами раскрыл Николо Скира. Инсайдер в своем «Твиттере» написал, что мадридцы согласны отпустить нападающего. Помимо этого, они готовы выплачивать Йовичу половину зарплаты.

Сам серб, так и не сумевший закрепиться в основе «сливочных», уже согласился на переезд во Флоренцию. Сообщается, что центрфорвард станет игроком «Фиорентины» на правах годичной аренды.

Мадридцы выкупили контракт Йовича в 2019 году, заплатив за него 60 000 000 евро. В завершившемся сезоне на счету 24-летнего футболиста всего 19 поединков за «Реал», в которых он отличился 1 раз и отдал 3 голевых паса.

Контракт Луки с «королевским клубом» истекает в июне 2025 года.

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