«МЮ» нацелился на подписание вратаря «Уотфорда»

Дата публикации: 24-06-2022

Даниэль Бахман привлек внимание «Ман Юнайтед». По данным источника, Эрик тен Хаг, возглавляющий «манкунианцев», рассчитывает заметно обновить команду, подписав до 5 новых футболистов.



В списке потенциальных трансферов значится и дублер для Давида де Хеа, являющегося основным голкипером команды. Дин Хендерсон, считающийся вторым вратарем «Юнайтед», вскоре может стать игроком «Ноттингем Форест».



Правами на Бахмана владеет «Уотфорд». Примечательно, что 27-летний австриец является лишь вторым голкипером команды. Роль «первого номера» отведена опытному Бену Фостеру. В сезоне 2021/2022 на счету Даниэля 13 встреч за «Уотфорд».



Сумма компенсации за переход Бахмана может составить порядка 5 000 000 евро.



Источник – «Goal».