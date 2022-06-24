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«Манчестер Сити» может купить звезду «Реала» по требованию Гвардиолы

Дата публикации: 24-06-2022

Карьера Тони Крооса может продолжиться в АПЛ. Интерес к полузащитнику «Реала» проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщает ресурс «Todofichajes».

На подписании опытного немца настаивает Хосеп Гвардиола, возглавляющий «горожан». Хавбек связан трудовыми отношениями со «сливочными» до следующего лета. При этом он отложил переговоры по пролонгации контракта с мадридцами. Ситуацией планируют воспользоваться в «Ман Сити». Английский гранд попробует договориться с 32-летним футболистом в летнее межсезонье. «Реал» при таких обстоятельствах может согласиться продать Крооса, чтобы не отпустить его бесплатно по окончании сезона 2022/2023.

В минувшей кампании Кроос был задействован в 44 встречах (3 гола и 3 ассиста).

«Transfermarkt» оценивает экс-игрока сборной Германии в 20 миллионов евро.

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