«Челси» заинтересован в подписании де Лигта

Дата публикации: 25-06-2022

«Челси» прорабатывает вопрос с подписанием Маттейса де Лигта. Информацией поделилось издание «Sky Italia».



Трудовые отношения защитника с «Ювентусом» действуют до лета 2024 года. Однако в соглашении с голландцем есть пункт об отступных, которые составляют 120 млн евро. По мере приближения срока завершения контракта с де Лигтом шансов на то, что туринцы могут рассмотреть вариант с его продажей, становится все больше.



«Челси» после потери Кристенсена и Рюдигера активно ищет усиление в линию обороны. Голландец мог бы закрыть проблемную позицию.



Де Лигт пополнил ряды «Ювентуса» в 2019 году. За центрбека «бьянконери» заплатили «Аяксу» 85,5 млн евро. В минувшем сезоне на счету 22-летнего футболиста 42 встречи (3 забитых мяча, 1 ассист).