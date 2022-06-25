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«Челси» заинтересован в подписании де Лигта

Дата публикации: 25-06-2022

«Челси» прорабатывает вопрос с подписанием Маттейса де Лигта. Информацией поделилось издание «Sky Italia».

Трудовые отношения защитника с «Ювентусом» действуют до лета 2024 года. Однако в соглашении с голландцем есть пункт об отступных, которые составляют 120 млн евро. По мере приближения срока завершения контракта с де Лигтом шансов на то, что туринцы могут рассмотреть вариант с его продажей, становится все больше.

«Челси» после потери Кристенсена и Рюдигера активно ищет усиление в линию обороны. Голландец мог бы закрыть проблемную позицию.

Де Лигт пополнил ряды «Ювентуса» в 2019 году. За центрбека «бьянконери» заплатили «Аяксу» 85,5 млн евро. В минувшем сезоне на счету 22-летнего футболиста 42 встречи (3 забитых мяча, 1 ассист).

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