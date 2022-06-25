В «Реале» определились с заменой для Карвахаля

Дата публикации: 25-06-2022

По данным ресурса «Fichajes», «Реал» может заменить Дани Карвахаля Альваро Одриосолой. В Мадриде готовы дать защитнику еще один шанс.



В сезоне 2021/2022 Одриосола выступал за «Фиорентину» на правах аренды. В итальянской команде он выглядел весьма неплохо (1 гол и 1 ассист в 27 встречах), в связи с чем руководство «сливочных» решило вновь предоставить ему возможность проявить себя. В «Реале» видят в 26-летнем испанце основного сменщика для Карвахаля, на позицию которого в мадридской команде в последнее время не было замены.



Срок действия соглашения Одриосолы с «Реалом» ограничен летом 2024 года. Если у фулбека снова не получится заиграть на «Сантьяго Бернабеу», то в клубе готовы расстаться с ним.