«Челси» готов составить конкуренцию «МЮ» в борьбе за Антони

Дата публикации: 25-06-2022

«Челси» рассматривает вариант с подписанием Антони, выступающего за «Аякс». Информацией поделился ресурс «90min».



Лондонцы намерены подписать бразильца в летнее межсезонье для усиления линии нападения. Среди конкурентов «аристократов» в борьбе за 22-летнего вингера значится «Ман Юнайтед». Ранее сообщалось о том, что «манкунианцы» уже согласовали с «Аяксом» переход Антони за сумму в 46,5 млн евро. Тем не менее, в «Челси» надеются заполучить перспективного футболиста.



За амстердамскую команду Антони выступает с лета 2020 года. В минувшем сезоне на счету его счету 32 игры (12 забитых мячей, 10 результативных пасов).



Контракт бразильца с клубом действует до июня 2025 года. Ориентировочная стоимость Антони – 35 000 000 евро.