«Ман Сити» согласовал трансфер полузащитника «Лидса» за 52 млн евро

Дата публикации: 26-06-2022

По данным «Mirror», «Манчестер Сити» договорился с «Лидсом» о переходе Калвина Филлипса. Трансфер 26-летнего англичанина обойдется «горожанам» в 52 000 000 евро. При этом ряды «павлинов» пополнит Дарко Гьяби, права на которого принадлежат «Сити».



На трансфере Филлипса настаивал Хосеп Гвардиола, который рассчитывает заменить им Фернандиньо, покинувшего клуб по окончании сезона.



Хавбек является воспитанником «Лидс Юнайтед». В основе клуба он дебютировал в апреле 2015 года.



В сезоне 2021/2022 в его активе 20 матчей в АПЛ (1 результативная передача).



Трудовой договор футболиста с «Лидсом» истекает летом 2024 года. Ценник на него составляет 50 млн евро.



С 2020 года Филлипс вызывается в английскую сборную.