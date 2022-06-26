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«Челси» готов предложить «Ювентусу» Вернера и 45 млн евро за трансфер де Лигта

Дата публикации: 26-06-2022

Издание «Sky Sports» сообщает об интересе «Челси» к Маттейсу де Лигту. «Аристократы» по окончании сезона потеряли сразу 2 ведущих защитников. В связи с уходом Кристенсена и Рюдигера позиция в центре обороны для лондонцев стала проблемной.

Источник уточняет, что «Челси» предлагает за де Лигта € 45 млн и Тимо Вернера.

Голландец присоединился к «Ювентусу» в 2019 году, перебравшись из «Аякса». За его переход туринцы заплатили 85,5 млн евро.

В минувшем сезоне де Лигт провел за «бьянконери» 42 встречи. В них он стал автором 3 забитых мячей и 1 голевого паса.

Рыночная стоимость 22-летнего центрбека равняется 70 млн евро (по версии портала Transfermarkt.de). Контракт голландца с командой из Турина рассчитан до лета 2024 года.

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