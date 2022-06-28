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Неймар хочет уйти из «ПСЖ», он недоволен президентом клуба

Дата публикации: 28-06-2022

Издание «RMC Sport» утверждает, что Неймар намерен уйти из «ПСЖ» в это межсезонье. Отношения между 30-летним бразильцем и президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи заметно осложнились в последнее время. Форвард недоволен отношением к себе со стороны клуба.

Ранее ряд источников сообщали, что французский гранд готов попрощаться с Неймаром. В клубе рассматривали вариант с продажей нападающего или его арендой в «Ювентус». Среди других претендентов на бразильца значились «Барселона» и «Челси».

В Париж Неймар перебрался в 2017 году. Всего в активе футболиста 144 игры за «Пари Сен-Жермен» (100 забитых мячей, 60 ассистов).

Его соглашение с клубом действует до лета 2025 года. Рыночная стоимость Неймара равняется 75 000 000 евро («Transfermarkt»).

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