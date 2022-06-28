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«Арсенал» и «Челси» конкурируют за подписание игрока «Лидса»

Дата публикации: 28-06-2022

Карьера Рафиньи может продолжиться в «Челси» или «Арсенале». Лондонские клубы направили новые предложения по трансферу вингера «Лидсу», владеющему его контрактом. Информацией поделилось издание «Marca».

Сам футболист рассчитывает оказаться в «Барселоне». Однако шансов на данный переход очень мало. Каталонцы до сих пор не урегулировали контрактную ситуацию с Усманом Дембеле и в настоящий момент далеки от подписания 25-летнего бразильца.

Ранее стало известно, что «Лидс» ответил отказом на первое предложение «Арсенала», посчитав сумму компенсации слишком маленькой. За своего игрока клуб рассчитывает получить около 75 млн евро.

В сезоне 21/22 Рафинья провел за «павлинов» 36 встреч (11 голов, 3 ассиста).

Transfermarkt.de оценивает бразильца в 45 000 000 евро.

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