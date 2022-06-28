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«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Порту»

Дата публикации: 28-06-2022

По данным «Mirror», Отавио, выступающий за «Порту», привлек внимание «Ливерпуля».

«Мерсисайдцы» в скором времени намерены направить предложение по хавбеку. Англичане готовы выложить за него 40 млн евро. На Отавио также претендует «Лидс Юнайтед», который ранее уже направлял свое предложение «Порту». Однако боссы «драконов» отказались отпускать своего футболиста за 30 миллионов евро.

Соглашение Отавио с «Порту» действует до июня 2025 года. В контракте с полузащитником прописаны отступные в размере 60 000 000 евро. При этом в португальской команде готовы к расставанию с игроком за € 45 млн. Агент Отавио в настоящий момент пребывает в Англии, где пытается закрыть сделку по его переходу.

В завершившемся сезоне в активе Отавио 49 поединков (5 голов, 14 ассистов).

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