«Тоттенхэму» понадобился защитник «РБ Лейпциг»

Дата публикации: 28-06-2022

Йошко Гвардиол привлек внимание «Тоттенхэма». Информацией поделился ресурс «Get French Football News».



Согласно источнику, «шпоры» оказались под впечатлением от игры центрального защитника «Лейпцига» в его дебютном сезоне в Германии.



Гвардиол обучался футболу в структуре «Динамо» (Загреб). Состав «быков» хорват пополнил в июле 2021 года, подписав с клубом соглашение до лета 2026 года. За его переход немецкая команда заплатила 19 млн евро.



У защитника длительный трудовой контракт с «РБ Лейпциг», потому у «быков» нет необходимости спешить с его продажей. В завершившемся сезоне на счету 20-летнего футболиста 45 встреч. В них он сумел отличиться 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами.



Рыночный ценник на Гвардиола составляет 35 млн евро (по версии «Transfermarkt»).