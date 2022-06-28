«Милан» подпишет Ачерби вместо Ботмана

Дата публикации: 28-06-2022

На сайте Джанлуки Ди Марцио появилась информация об интересе «Милана» к Франческо Ачерби. «Россонери» намерены заменить 34-летним защитником «Лацио» Свена Ботмана из «Лилля». Последний в скором времени может стать игроком «Ньюкасла».



Ачерби, являющийся воспитанником «Павии», выступает за римскую команду с июля 2018 года. Его соглашение с «Лацио» действует до лета 2025 года.



В сезоне 2021/2022 в активе итальянца 36 поединков, в которых он отметился 4 забитыми мячами и 2 ассистами.



Рыночная стоимость Франческо равняется 4 млн евро.



В национальную сборную Ачерби вызывается с 2014 года. В ее составе центбрек завоевал золото ЧЕ-2020.