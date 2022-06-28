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Лидер «Вильярреала» может вернуться в Англию

Дата публикации: 28-06-2022

Нападающий «Вильярреала» Арно Данжума Груневелд близок к возвращению на Туманный Альбион.

Напомним, до переезда в Испанию футболист выступал в Англии за «Борнмут». Его трансфер обошелся «Вильярреалу» в € 23,5 млн.

Как сообщает издание «Relevo», на голландца претендуют сразу два клуба. Речь идет о «Ливерпуле» и «Вест Хэме».

«Вильярреал» не горит желанием отпускать своего лидера атаки, но в контракте игрока есть пункт о сумме отступных – 45 миллионов евро.

По ходу сезона-2021/22 Данжума был задействован в 34 матчах во всех турнирах. В них он отличился 16 голами и 4 ассистами.

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