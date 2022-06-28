«ПСЖ» хочет включить Дракслера в сделку по Шкриньяру

Дата публикации: 28-06-2022

В издании «La Gazzetta dello Sport» появились подробности возможного перехода Милана Шкриньяра в «ПСЖ». Сообщается, что французы намерены включить в сделку Дракслера.



«Интер», владеющий правами на Шкриньяра, не заинтересован в подписании игрока «Пари Сен-Жермен» и рассчитывает получить за своего защитника полную сумму компенсации в размере 70 млн евро. Миланцы намерены снизить расходы по зарплате футболистов на 10-15%, а подписание хавбека парижан заметно усложнит выполнение данной задачи.



Последнее предложение французской команды включало Дракслера и 60 000 000 евро.



Шкриньяр связан трудовыми отношениями с «Интером» до июня 2023 года. В сезоне 21/22 словак провел за «нерадзурри» 48 встреч (4 гола).



Transfermarkt.de оценивает центрбека в 65 млн евро.