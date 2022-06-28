Оспина готов бесплатно покинуть «Наполи»

Дата публикации: 28-06-2022

Давид Оспина хочет покинуть «Наполи» в статусе свободного агента. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Николо Скира, представляющий издание «Gazzetta dello Sport». Контракт 33-летнего вратаря с неаполитанцами рассчитан до конца июня.



Ранее сообщалось об интересе к голкиперу со стороны «Атлетико» и «Реала».



В завершившемся сезоне Оспина появлялся на поле в футболке «Наполи» в 33 встречах, в 13 из которых он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Рыночная стоимость колумбийца составляет 5 млн евро («Transfermarkt»).



За неаполитанцев Оспина выступает с июля 2019 года. Ранее он защищал цвета «Атлетико Насиональ», «Ниццы» и «Арсенала». Также на счету голкипера 124 игры за колумбийскую сборную.