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Оспина готов бесплатно покинуть «Наполи»

Дата публикации: 28-06-2022

Давид Оспина хочет покинуть «Наполи» в статусе свободного агента. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал Николо Скира, представляющий издание «Gazzetta dello Sport». Контракт 33-летнего вратаря с неаполитанцами рассчитан до конца июня.

Ранее сообщалось об интересе к голкиперу со стороны «Атлетико» и «Реала».

В завершившемся сезоне Оспина появлялся на поле в футболке «Наполи» в 33 встречах, в 13 из которых он сохранил свои ворота в неприкосновенности. Рыночная стоимость колумбийца составляет 5 млн евро («Transfermarkt»).

За неаполитанцев Оспина выступает с июля 2019 года. Ранее он защищал цвета «Атлетико Насиональ», «Ниццы» и «Арсенала». Также на счету голкипера 124 игры за колумбийскую сборную.

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