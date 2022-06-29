Суарес перешел в аргентинский «Ривер Плейт»

Дата публикации: 29-06-2022

Кристиан Мартин из «ESPN» пишет, что «Ривер Плейт» заключил договор с Луисом Суаресом.



Прежним клубом уругвайца был «Атлетико», где он провел последние 2 сезона. В минувшем розыгрыше Ла Лиги в активе 35-летнего форварда 35 встреч за мадридцев, в которых он отметился 11 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. В конце сезона стало известно, что Суарес уйдет из «Атлетико» в ранге свободного агента.



Рыночный ценник на нападающего равняется 8 000 000 евро (данные с портала «Transfermarkt»).



Ранее Суарес выступал за «Барселону», «Ливерпуль», «Аякс», «Гронинген» и «Насьональ». В уругвайскую сборную он вызывается с 2007 года (132 игры и за 68 забитых мячей).