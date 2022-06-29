Дата публикации: 29-06-2022

Бернд Лено намерен покинуть «Арсенал» и продолжить карьеру в другой команде. В услугах представителя сборной Германии заинтересован голландский ПСВ (Эйндховен), о чем сообщает «Kicker».



По данным источника, 30-летний голкипер хочет иметь стабильную игровую практику, чтобы попасть состав национальной команды на грядущий чемпионат мира в Катаре.



Трудовой договор Лено с клубом из Лондона, за который он выступает с 2018 года, рассчитан до конца сезона 2022/23. В прошлом сезоне он отыграл за «пушкарей» всего 7 поединков во всех турнирах.



Портал «Transfermarkt» оценивает 30-летнего вратаря в 9 000 000 евро.