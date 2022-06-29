Подписание форварда «Сассуоло» остается приоритетной целью «ПСЖ»

Дата публикации: 29-06-2022

«Le Parisien» пишет, что «ПСЖ» определился с главной целью на летнюю трансферную кампанию. Парижане планируют приобрести Джанлуку Скамакку, правами на которого владеет «Сассуоло».



В «ПСЖ» не рассматривают вариант с подписанием Уго Экитике из «Реймса» и намерены выкупить контракт итальянского форварда. Известно, что за 23-летнего футболиста «красно-синие» готовы выложить 35 млн евро. «Сассуоло» же рассчитывает выручить с продажи итальянца не менее 50 000 000 евро.



Скамакка выступает за римскую команду с 2017 года. В завершившемся сезоне на счету нападающего 16 голов в 36 играх Серии А.



Соглашение футболиста с «Сассуоло» действует до лета 2026 года. Рыночный ценник на Скамакку равняется 30 млн евро (Transfermarkt.de).