«Ньюкасл» подписал Ботмана

Дата публикации: 29-06-2022

«Ньюкасл Юнайтед» оформил переход защитника «Лилля» Свена Ботмана. Соответствующая информация появилась на официальном сайте английского клуба.



Известно, что нидерландский футболист подписал контракт на пять лет. Сумма трансфера не разглашается. Однако, согласно сведениям интернет-ресурса «Transfermarkt», сумма сделки составила 37 000 000 евро.



Центрбеком также интересовался «Милан».



В прошлом сезоне Ботман сыграл в 32 матчах Лиги 1, забив три гола и отдав одну голевую передачу.



Отмечается, что «Ньюкасл» не собирается останавливаться на достигнутом – клуб хочет подписать вингера «Байера» Муссу Диаби.