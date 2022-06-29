«Севилья» сделала предложение о подписании хавбека «Лацио» за 20 млн евро

Дата публикации: 29-06-2022

«Севилья» заинтересована в трансфере Луиса Альберто, выступающего за «Лацио». Клуб из Андалусии направил римской команде предложение по центральному полузащитнику с суммой компенсации в 20 миллионов евро. Информация появилась в «Twitter» Николо Скиры.



Инсайдер отмечает, что «Лацио» оценивает своего игрока в большую сумму. Дело в том, что по контрактным обязательствам «волки» должны будут заплатить 30-процентную долю с продажи испанца «Ливерпулю», за который он ранее выступал.



В завершившемся сезоне Луис Альберто сыграл в составе «Лацио» в 44 встречах, отметившись 5 забитыми мячами и 12 голевыми передачами.



Хавбек связан контрактом с римской командой до лета 2025 года.