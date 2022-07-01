«Зенит» объявил об обмене Алберто на двух футболистов «Коринтианса»

Дата публикации: 01-07-2022

В пресс-службе «Зенита» сообщили, что следующий сезон Юри Алберто проведет в «Коринтиансе». Стороны договорились о двустороннем обмене футболистами. Бразильская команда арендует Юри Алберто, взамен петербуржцы получат хавбека Густаво Мантуана и голкипера Ивана Куарежму да Силву.



Пресс-служба российской команды адресовала своему игроку следующее сообщение: «Клуб желает успехов Юри Алберто».



Договоренности по аренде начнут действовать с середины июля. В этот период футболисты «Коринтианса» пройдут медосмотр в Санкт-Петербурге, после чего с ними будут подписаны контракты.



«Зенит» выкупил права на Юри Алберто в январе 2022 года. На счету нападающего 16 игр (7 забитых мячей, 4 голевых паса).