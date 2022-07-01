Уилшир может завершить карьеру и стать тренером в системе «Арсенала»

Дата публикации: 01-07-2022

Бывший полузащитник сборной Англии и лондонского «Арсенала» Джек Уилшир может вернуться в родной клуб, но как тренер одной из молодежных команд. Об этом сообщает «Evening Standard».



По информации источника, «канониры» провели переговоры с 30-летним англичанином, находящимся сейчас без клуба, о том, чтобы он возглавил команду U-18 или U-23.



«Арсенал» в начале этого месяца потерял своего наставника команды U-23 Кевина Бетси и главного тренера U-18 Дэна Микчиша после того, как их пригласил «Кроули Таун».



С тех пор «Арсенал» начал процесс поиска специалистов для их замены, и, как известно, недавно Уилшир разговаривал с директором академии «канониров» Пером Мертезакером о том, чтобы занять одну из вакантных должностей.



Хавбек находился в системе «Арсенала» с 2001 по 2018 год. За это время он успел сыграть 198 матчей, отметившись 14 голами и 30 ассистами.