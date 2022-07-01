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«Атлетико» намерен подписать Бельерина

Дата публикации: 01-07-2022

«El Desmarque» пишет об интересе «Атлетико» к Эктору Бельерину. «Матрасники» уже связались с агентами защитника относительно возможного сотрудничества. В скором времени мадридцы начнут переговоры с «Арсеналом», владеющим правами на испанца.

Бельерин хочет уйти из лондонской команды. Интерес к 27-летнему фулбеку проявляют «Рома» и «Фиорентина», однако сам он надеется вернуться в «Бетис», за который выступал в сезоне 2021/2022 на правах аренды. С момента перехода футболист провел 32 игры за испанскую команду, в которых отметился 5 ассистами.

В «Арсенале» вряд ли согласятся досрочно прекратить трудовые отношения с Эктором, находящимся в системе «пушкарей» с 2011 года. Контракт Бельерина с лондонцами истекает следующим летом.

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