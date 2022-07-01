ЦСКА купит полузащитника «Кайсериспора» Менса в случае срыва сделки с Яндашем

Дата публикации: 01-07-2022

Деврим Зенги в своем «Твиттере» сообщил, что ЦСКА улучшил предложение по Мерту Хакану Яндашу, правами на которого владеет «Фенербахче». В мае московская команда уже пыталась выкупить контракт полузащитника, но получила отказ. В «Фенербахче» решили не продавать своего игрока.



На случай неудачи «армейцы» прорабатывают и другие варианты усиления. Если договориться о переходе турецкого хавбека не удастся, то ЦСКА переключится на Бернарда Менса, выступающего за «Кайсериспор».



Соглашение Яндаша с «Фенербахче» истекает летом 2024 года. В завершившемся сезоне в его активе 33 встречи за клуб (2 гола, 11 ассистов).



Менс выступает за «Кайсериспор» с 2019 года. В минувшем сезоне он отметился 2 забитыми мячами и 3 ассистами в 6 играх за клуб.