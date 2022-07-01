«Тоттенхэм» планирует новый раунд переговоров по Ришарлисону

Дата публикации: 01-07-2022

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку, но остаться в английской Премьер-лиге.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, подписать 25-летнего бразильца стремится лондонский «Тоттенхэм», уже делавший запрос «ирискам» относительно игрока.



По информации источника, «шпоры» готовятся к новому этапу переговоров по Ришарлисону, чтобы снова обсудить с «Эвертоном» условия возможного соглашения.



Также сообщается, что клуб из Северного Лондона хочет подписать правого защитника. Одним из кандидатов на переход в ряды «Тоттенхэма» является Джед Спенс из «Мидлсбро».