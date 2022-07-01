«Ювентус» объявит о переходе Ди Марии на следующей неделе

Дата публикации: 01-07-2022

По информации Джанлуки Ди Марцио, «Ювентус» сообщит о подписании Анхеля Ди Марии уже на следующей неделе. В своем «Твиттере» инсайдер отметил, что экс-хавбек «ПСЖ» является для туринцев приоритетом на летнее межсезонье.



Ранее ряд источников писали, что в связи с долгим ожиданием ответа от Ди Марии в «Ювентусе» решили отказаться от его подписания. Однако в итоге стороны согласовали условия сделки. Контракт с 34-летним аргентинцем будет заключен на 1 сезон. В Турине футболист будет получать 6 млн евро за сезон.



С 2015 года Ди Мария защищал цвета «Пари Сен-Жермен». В сезоне 21/22 он забил 5 мячей и отдал 9 голевых пасов в 31 игре за парижан.



Рыночный ценник на аргентинца составляет 12 млн евро (источник – Transfermarkt.de).