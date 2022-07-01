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«Реал» даст последний шанс Азару

Дата публикации: 01-07-2022

«Marca» пишет, что Эден Азар получит еще один шанс проявить себя в «Реале». При этом бельгийцу придется быть готовым закрыть любую позицию в клубе.

Вингер перешел в мадридскую команду летом 2019 года. Однако из-за многочисленных травм так и не заиграл в «Реале». За 3 года в составе «сливочных» он провел всего 66 встреч, отметившись 6 голами и 10 результативными пасами.

Ранее СМИ сообщали, что Азар готов биться за место в основе «Реала» и не намерен покидать «Сантьяго Бернабеу». При этом руководство «галактикос» согласно отпустить футболиста при наличии хорошего предложения.

В прошедшем сезоне на счету Азара 23 игры (1 гол, 2 ассиста). Его соглашение с «Реалом» действует до лета 2024 года. Рыночный ценник на Эдена составляет 12 млн евро («Transfermarkt»).

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