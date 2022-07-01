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«Милан» интересуется Диалло

Дата публикации: 01-07-2022

Защитник «ПСЖ» Абду Диалло может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

По словам инсайдера, в услугах 26-летнего сенегальца заинтересован «Милан», но кроме «россонери» он входит в список интересов еще нескольких клубов.

Также отмечается, что Паоло Мальдини (технический директор «Милана») хотел заполучить Абду еще в зимнее трансферное окно.

Ожидается, что будущее футболиста будет решено в ближайшее время. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.

В прошлом розыгрыше французской Лиги 1 Диалло провел 12 матчей, в которых отдал один результативный пас.

«Transfermarkt» оценивает центрбека в 18 млн евро.

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