«Милан» интересуется Диалло

Дата публикации: 01-07-2022

Защитник «ПСЖ» Абду Диалло может продолжить свою карьеру в итальянской Серии А. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере».



По словам инсайдера, в услугах 26-летнего сенегальца заинтересован «Милан», но кроме «россонери» он входит в список интересов еще нескольких клубов.



Также отмечается, что Паоло Мальдини (технический директор «Милана») хотел заполучить Абду еще в зимнее трансферное окно.



Ожидается, что будущее футболиста будет решено в ближайшее время. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.



В прошлом розыгрыше французской Лиги 1 Диалло провел 12 матчей, в которых отдал один результативный пас.



«Transfermarkt» оценивает центрбека в 18 млн евро.