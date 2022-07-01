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«Милан» заинтересован в аренде Неймара

Дата публикации: 01-07-2022

«UOL», указывая в качестве источника ресурс «El Pais», сообщает, что «Милан» может усилиться Неймаром. В руководстве «россонери» уверены, что сотрудничество с именитым бразильцем поможет клубу вернуться в число лидеров мирового футбола.

Основной проблемой в осуществлении трансфера является зарплата 30-летнего форварда. «Милан» не готов выплачивать ему более 15-20 млн евро за сезон. Итальянский гранд надеется, что оставшуюся часть будет компенсировать «ПСЖ».

Трудовые отношения Неймара с парижанами рассчитаны до лета 2025 года. Несмотря на это, бразилец хочет уйти из команды из-за испортившихся отношений с президентом клуба Нассером Аль-Хелаифи. В «Пари Сен-Жермен» также готовы расстаться с нападающим, чтобы сократить расходы по зарплате.

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