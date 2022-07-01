«Рома» 7 июля может объявить о трансфере Роналду

Дата публикации: 01-07-2022

Неожиданной новостью поделился Анджело Ди Ливио. Он заявил, что римляне практически договорились о переходе Роналду, контрактом которого владеет «МЮ».



«Новость о трансфере Криштиану получена из достоверного источника. Он сообщил, что 20 днями ранее стороны обсуждали этот вопрос. Речь шла о возможности закрытия сделки в ближайшем будущем. О переходе «Рома» намерена объявить 7-го июля. Я не сомневаюсь в достоверности информации от данного источника, несмотря на то, что поверить в этот переход сложно», - приводит слова Ди Ливио ресурс «Sport Network».



Информация о трансфере Роналду в «Рому» ранее поступала от Фабио Петруччи. Он рассказал, что римляне прилагают максимум усилий, чтобы заполучить португальца.