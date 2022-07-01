«Локомотив» назначил Циннбауэра на пост главного тренера

Дата публикации: 01-07-2022

На сайте «Локомотива» появилась информация о назначении Йозефа Циннбауэра наставником команды.



При этом у Марвина Комппера останется ключевая роль в подготовке «железнодорожников» к матчам. Специалист будет частью тренерского штаба Циннбауэра. В него также войдет Заур Хапов, с 4-го апреля работавший главным тренером «Локомотива».



Циннбауэр известен по работе с «Гамбургом» и «Санкт-Галленом». Его последней командой был южноафриканский «Орландо Пайретс». Коллектив, возглавляемый 52-летним немцем, стал победителем Кубка Восьми, а также 2 раза выигрывал бронзу Премьер-лиги ЮАР. У руля «пиратов» Циннбауэр находился до лета 2021 года.



Первую встречу под руководством нового наставника «Локомотив» проведет 17-го июля против «Пари НН».