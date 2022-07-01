Кимпембе может оказаться в «Ювентусе»

Дата публикации: 01-07-2022

Преснел Кимпембе прекратит трудовые отношения с «Пари Сен-Жермен». Защитник парижан может присоединиться к «Ювентусу». Информацией поделился Джанлука Ди Марцио.



Журналист отметил, что туринцы подпишут 26-летнего француза в том случае, если из команды уйдет Маттейс де Лигт.



Кимпембе обучался футболу в структуре «ПСЖ». За основу «красно-синих» он впервые сыграл осенью 2014 года. Действующее соглашение Преснеля истекает в июне 2024 года.



В минувшем сезоне центрбек появлялся на поле в 41 игре, отметившись 2 забитыми мячами и 1 результативным пасом. Рыночный ценник на него равняется 40 млн евро (Transfermarkt.de).



В составе сборной Франции Кимпембе выиграл золотые медали ЧМ-2018.