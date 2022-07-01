«Барселона» готовится объявить о переходах Кристенсена и Кессье

Дата публикации: 01-07-2022

Франк Кессье и Андреас Кристенсен в ближайшее время станут игроками «Барселоны». Оба футболиста пополнят состав каталонской команды на правах свободных агентов. Такой информацией поделился авторитетный журналист Фабрицио Романо.



По его словам, ивуариец и датчанин подписали все документы с «Барселоной», а несколько недель назад клуб сообщил агентам, что проблем не будет.



«Только вопрос времени, когда они официально будут объявлены футболистами «Барсы», - сказал Романо.



Напомним, что у Кессье завершился контракт с «Миланом», а у Кристенсена – с «Челси».



Портал «Transfermarkt» оценивает защитников в 45 и 35 млн евро соответственно.